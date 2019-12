La difesa azzurra deve tornare ad essere un’eccellanza

GLI ERRORI DIFENSIVI

Ancora troppi gli errori in fase difensiva, tanti i buchi in difesa contro il Sassuolo soprattutto nel primo tempo e la conseguenza è stata rappresentata dalle tane pale gol concesse alla formazione di De Zerbi. Errori di reparto e dei singoli come in occasione del go di Traore e ancora troppe letture sbagliate in fase difensiva. Gattuso lavorerà molto su questo aspetto per ritrovare piena compattezza, elemento basilare per la solidità del Napoli alla ripresa.

Fonte: Il Mattino