Ghoulam-Marsiglia, si può fare, ma c’è un ostacolo da superare

Il mercato in entrata del Napoli si dirigerà sicuramente verso un centrocampista, ma ci sono giocatori, come Ghoulam, che devono capire cosa fare del futuro. Gattuso vuole visionarlo, ora che ha recuperato, prima di capire se è meglio cederlo. Intanto però su di lui c’è forte il Marsiglia. A confermare l’interesse per il terzino algerino da parte della società della Ligue 1 è ‘le10sport.com’ secondo cui si lavora al prestito fino al termine della stagione del calciatore.

Un ostacolo all’operazione però è rappresentato dall’ingaggio del giocatore, ritenuto troppo alto dai francesi. La società partenopea dovrebbe accollarsene la metà per poter raggiungere un accordo, cosa che per ora non rientra nei piani azzurri. CM.it