MERCATO – Tre nomi per la fascia sinistra sul taccuino di Giuntoli

La fascia sinistra è un reparto dove il Napoli si guarda intorno, in attesa della grande occasione da non fallire. Come riporta il Corriere dello Sport, non mancano i nomi sul taccuino del d.s. Giuntoli. Il primo è Riccardo Rodriguez del Milan, elemento che Gattuso conosce dai tempi della panchina milanista, ormai finito ai margini della squadra rossonera. Su di lui anche il Fenerbache, ma con il mister degli azzurri in panchina potrebbe esserci un inversione di rotta dello svizzero. In seconda fascia c’è Bradaric del Lille, club dove si è trattato in passato anche Pepè. Infine Kolasinac dell’Arsenal, dove c’è anche la Roma, insomma si naviga a vista, in attesa anche di Ghoulam, dove Marsiglia e Lione sono interessate al mancino franco-algerino.

La Redazione