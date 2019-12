MERCATO – Ostacolo Liverpool per Berge del Genk

La Champions League è una vetrina importante e al tempo stesso allettante per chi si vuole mettere in luce. E’ il caso anche di Sander Berge del Genk, squadra che ha militato nel girone del Napoli, anche se non ha brillato come tutti si aspettavano. Il punto di forza del norvegese classe ’98 è la forza fisica e una buona tecnica. Il dubbio della società partenopea è che non avrebbe quell’impatto immediato con la serie A. Un altro aspetto da non sottovalutare è certamente il Liverpool, quindi una concorrente insidiosa per il mediano del Genk. Riflessioni in casa Napoli insomma, su Berge, visto che le alternative non mancano.

La Redazione