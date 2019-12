Napoli-Lobotka, ottime referenze da Castel Volturno

Per la serie a volte ritornano, questo riguarda anche il calciomercato, soprattutto del Napoli, che guarda al regista come obiettivo principale. Secondo le pagine odierne del Corriere dello Sport, torna di moda quello di Stanislav Lobotka del Celta Vigo. In passato il club azzurro ci aveva fatto un pensierino, affare quasi fatto, su consiglio di Marek Hamsik, ma alla fine non se ne fece nulla. Ora il Celta Vigo non se la passa bene, potrebbe anche abbassare le pretese, senza contare che da Castel Volturno le referenze sono ottime. In attesa di Torreira, potrebbe tornare in città un po’ di Slovacchia.

La Redazione