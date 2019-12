Il Napoli cercherà di sfondare il muro Arsenal per Torreira

Il Napoli ormai è chiaro, cerca un regista visto che il modulo sarà il 4-3-3, come confermato dopo la sfida contro il Sassuolo dallo stesso Gennaro Gattuso. La prima scelta, come confermato dal CdS, è Lucas Torreira, giocatore che conosce la serie A, visto che ha militato nel Pescara e nella Sampdoria. La volontà del giocatore sarebbe anche quella di tornare in Italia, visto che non sempre questa stagione ha giocato nell’Arsenal. L’ostacolo è l’Arsenal che chiede non meno di 30 milioni per cederlo. Il piano della società di De Laurentiis è del prestito con obbligo di riscatto. Nei prossimi giorni, passate le feste si capirà la volontà del club londinese, ma non si attenderà all’infinito, per poi andare verso altri obiettivi.

La Redazione