Lutto nel mondo del calcio, si è spento il decano dei giovani talenti

Aveva compiuto 91 anni in aprile, la metà vissuti nel segno del calcio, da giocatore e allenatore. Si è spento Nicola D’Alessio, tecnico che non ha raccolto quanto meritasse nei risultati. Negli anni 60 cominciò ad allenare a Napoli, con una gloriosa società, la Flegrea, dove giocava Giuseppe Massa, protagonista con Lazio, Inter, Napoli e Avellino in serie A. L’allenatore della Flegrea era lui, D’Alessio, classe 1928, una naturale propensione ad allevare giovani talenti, tanto da approdare alla Primavera del Napoli nel 1967, dopo un passaggio all’Internapoli.

Aveva un’attenzione maniacale nella preparazione atletica dei suoi allievi, tanto da meritarsi l’appellativo «lo sceriffo». «Era molto preparato», ricorda Pietro Costantino, cresciuto con D’Alessio nelle giovanili del Napoli di Improta, Abbondanza, Angrisani, Bonetto, Sarnacchiaro, Moscarella. «Con D’Alessio nel 1968 arrivammo alle semifinali del Torneo di Viareggio aggiunge Costantino Battemmo l’Inter nella fase eliminatoria con una mia rete». Collaborò anche con lo staff tecnico di Giuseppe Chiappella alla guida del Napoli.

La possibile svolta della sua carriera si infranse alla guida del Sorrento di Achille Lauro e Andrea Torino, in serie B, nella stagione 71-72. La squadra rossonera raccolse 7 punti in 15 partite e D’Alessio fu esonerato dopo la sconfitta al San Paolo con il Como. Era sulla panchina rossonera il 30 agosto 71, in Coppa Italia, quando il Sorrento superò il Napoli (1-0) con una rete di Bozza. Tornò in panchina l’anno successivo alla Paganese, in serie D (72-73). Poi, una stagione al Campania-Ponticelli (74-75). Con il presidente Antonio Morra-Greco pianificò l’escalation della squadra, con la quale vinse il campionato di serie C2 nell’80-81. Nel frattempo aveva guidato per tre anni il Savoia, sfiorando la promozione nel 77-78; vincente, invece, alla Juve Stabia in serie D nel 78-79. Turris (82-83) e Frattese (83-84), le ultime panchine di una carriera percorsa interamente in Campania.

I funerali di D’Alessio oggi alle ore 11 presso la parrocchia di San Vitale a Fuorigrotta. Fonte: Il Mattino