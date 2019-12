Mercato – C’è una sola priorità e si chiama playmaker!

Il playmaker, è questa la priorità. E Torreira è in cima alla lista dei desideri. Un calciatore già pronto e con un’esperienza pregressa nel campionato italiano. Non semplice la trattativa con i Gunners che devono convincersi a privarsene subito: la valutazione è di 30 milioni per la cessione a titolo definitivo, il Napoli sta provando ad inserire il discorso del prestito. Giuntoli lavora sulle possibili alternative, tra queste c’è Paredes del Psg o Xhaha, nazionale svizzero in forza all’Arsenal che però piace a tanti club in Europa e tra questi anche al Milan e all’Herta Berlino. Resta nei radar lo slovacco Lobotka del Celta Vigo che il Napoli segue da tempo, un’operazione dai costi più bassi. Un investimento economico molto forte sarebbe quello per Tonali, gioiello del Brescia, destinato anche a una grande carriera in Nazionale: operazione, però, da considerare impossibile per gennaio. Un eventuale spiraglio potrebbe aprirsi a giugno. Altra pista da seguire per l’immediato è quella di Pulgar, centrocampista cileno della Fiorentina poco impiegato da Montella. Ma si dovranno attendere quelle che saranno le valutazioni del club viola e del nuovo allenatore Iachini.

Il Mattino