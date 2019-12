E’ la rivelazione del campionato: il Napoli punta Kulusevski

Ha colpito tutti, per duttilità e giovane età ed è entrato prepotentemente nei pensieri del patron del Napoli. Kulusevski potrebbe essere adattissimo a rinforzare quella mediana azzurra in evidente difficoltà. Non a caso è proprio nella linea nevralgica del campo che si richiedono gli interventi più mirati e si proverà a farlo a breve termine, già a partire da gennaio. Dell’ interessamento per il calciatore da parte della SSCN, si legge su La Repubblica:

“De Laurentiis sta tentando però di fare il colpo grosso e vuole regalarsi subito la rivelazione del campionato: Dejan Kulusevski, 19 anni, tuttocampista dell’Atalanta in prestito al Parma. Con 25 milioni si può bruciare la concorrenza. Kulusevski Inter – Il calciatore è di proprietà dell’Atalanta, ma fino a qualche giorno fa era l’Inter la squadra in vantaggio su tutte per l’acquisto del giovane calciatore. Conte lo vorrebbe nel suo centrocampo”.