Il Napoli e Mertens, prendere o lasciare

Dopo settimane di silenzi sul discorso rinnovi, il Napoli ha deciso di tornare alla carica, in modo particolare su Dries Mertens. Il calciatore belga, da sempre ha manifestato la voglia di restare in azzurro, ma per farlo si augura che il club gli offra un contratto di livello. L’ultima offerta è di un biennale a 4.2 milioni, prendere o lasciare come si dice in questi casi. La sensazione è che in pochi giorni si saprà la verità sull’ex calciatore del Psv Eindoven e Utrecht, mentre per Callejon difficilissimo che ci possa essere un riavvicinamento.

La Redazione