Gattuso concede sette giorni di relax agli azzurri

Una settimana di relax assoluto. Riposo totale, corpo e mente.Dopo i quattro mesi più tormentati dell’intera gestione De Laurentiis. Il Napoli augura a tutti buon Natale e arrivederci a lunedì: giorno della ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno, dopo la settimana di pausa (per l’appunto) concessa da Gattuso al gruppo subito dopo la vittoria con il Sassuolo. Una volta smaltite le feste natalizie, la squadra comincerà a lavorare in vista della prima del 2020, in programma con l’Inter al San Paolo il 6 gennaio. E che partita: da valutare le condizioni dei quattro difensori centrali – da Koulibaly a Maksimovic, passando per Luperto e Manolas – e ovviamente la condizione generale. Gattuso, al di là della tattica e della tecnica, si concentrerà molto anche sulla questione fisica: prima del Sassuolo il lavoro atletico è stato molto, molto intenso, ma gradualmente si andrà verso una normalizzazione anche sulla base dei test e di un inevitabile check-up collettivo. Fonte: CdS