In vista dell’Inter, difesa azzurra con i “cerotti”

Lunedì 6 Gennaio alle ore 20,45 allo stadio San Paolo, sfida di prestigio per il Napoli con una delle due capolista, l’Inter di Antonio Conte, ma rischia di essere una partita in salita per gli azzurri. Infatti la difesa non è al meglio, dopo Koulibaly e Maksimovic, contro il Sassuolo, sono usciti malconci Luperto e Manolas. La ripresa degli allenamenti sarà direttamente il 30 Dicembre, in quella circostanza, Gattuso si augura che le festività natalizie, porti buone notizie dall’infermeria, per poter allestire la coppia di centrali all’altezza per fermare Lukaku e Lautaro Martinez, non certo i clienti più agevoli da tenere a bada.

La Redazione