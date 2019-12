Scambio Llorente/Politano: c’è l’ok di entrambi i tecnici

Cambia l’allenatore, cambia il modulo, cambiano le priorità. Evidenziata la necessità di un regista, con diversi nomi sull’ agenda di Giuntoli, per il mercato di gennaio si continuerà a lavorare per lo scambio Politano-LLorente. Gattuso, visto il modulo scelto, non disdegnerebbe un altro esterno d’attacco, vedendo già occupata la casella “centravanti” dai nomi di Milik e Mertens. Conte a sua volte accoglierebbe positivamente l’arrivo dello spagnolo come possibile alternativa da prima punta a Lukaku. L’ingresso eventuale di un altro esterno offensivo presupporrebbe l’uscita di Younes, l’attaccante tedesco che potrebbe passare a un club di Bundesliga. Come esterno di attacco è seguito Boga del Sassuolo, mossa per giugno.

Il Mattino