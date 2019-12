Luci e ombre di Fabian: Lo spagnolo sembra spaesato in campo

Oltre alle luci del secondo tempo contro il Sassuolo, le tante ombre della prima frazione di gioco: diversi gli aspetti sui quali Gattuso dovrà lavorare per riportare il Napoli a livelli più alti alla ripresa dopo la sosta.



LA CRISI DI FABIAN

Il tecnico dovrà recuperare alcuni uomini chiave come Fabian Ruiz: lo spagnolo ha fornito ancora una prova largamente insufficiente. Soffriva nel centrocampo a 4 ed è apparso ancora più in difficoltà in questo a tre proposto dal nuovo tecnico: fallito l’esperimento da playmaker. Fabian non è riuscito ad assicurare qualità alla manovra e ha sofferto l’intensità dei neroverdi. La crisi continua, tanti errori dello spagnolo, la brutta copia rispetto all’anno scorso. Un calo evidente dopo la prima stagione molto positiva in maglia azzurra culminata con l’Europeo under 21 vinto con la Spagna e le prime presenze nella nazionale maggiore. Un giocatore da ritrovare perché il suo talento può essere fondamentale per la crescita tecnica della squadra, non a caso è uno dei giocatori monitorati dal Real Madrid.

Fonte: Il Mattino