Allan è il trascinatore azzurro sul quale puntare per a rimonta

Allan ritrovato al cento per cento, la grande risposta caratteriale dopo un primo tempo disastroso. Gli spunti offensivi della seconda parte di gara, i segnali positivi di Elmas che potrebbe rappresentare una risorsa in più per il centrocampo. Questi gli aspetti positivi del Napoli contro il Sassuolo. Gattuso potrò ripartire da questa base dopo la sosta per migliorare il rendimento della squadra che a Reggio Emilia ha fatto registrare dei segnali confortanti e soprattutto è riuscita a tirarsi fuori dalla spirale negativa delle otto partite consecutive senza vittoria.



IL TRASCINATORE

Allan è stato il vero trascinatore contro il Sassuolo. Il suo ritorno ai massimi livelli ha rappresentato uno dei punti di svolta: un mediano di quantità che rispecchia quelle che erano proprio le migliori caratteristiche di Gattuso da calciatore, che però nel suo repertorio ci sta aggiungendo sempre più qualità. La conferma sta nel gesto tecnico del suo gol da centravanti vero, una giocata fantastica quella che ha consentito al Napoli di segnare l’1-1 e di rientrare in partita. Il brasiliano ha guidato l’assalto degli azzurri nella ripresa mettendo un’altra volta in serie difficoltà Pegolo e non mollando di un centimetro fino all’ultimo secondo.

Fonte: Il Mattino