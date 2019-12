Caressa: “Con quel goal il Napoli si è tolto di dosso il problema”

Il giornalista Fabio Caressa ha analizzato ai microfoni di Sky Calcio Club il momento del Napoli e dei possibili scenari futuri del club partenopeo: “Il Napoli è sottostimato, secondo me. Non dimentichiamo che il Milan di Gennaro Gattuso, un anno fa, era in Champions League prima delle ultime partite della stagione. La rosa non è cambiata molto, ma qualcosa nella testa dei rossoneri è cambiata. Voi vedete della luce? La situazione può davvero cambiare? Mi faccio questa domanda. Zlatan Ibrahimovic può tornare? Risulta che il rapporto tra lo svedese e una parte della dirigenza si è un po’ sfilacciato. Il Napoli, fino ad un anno fa, lottava per i piani alti della classifica, mentre adesso è in zona Europa League. Bella la vittoria all’ultimo minuto contro il Sassuolo, davvero importantissima! La squadra di Gennaro Gattuso viveva un momento di difficoltà, ma avete visto come è scattato dopo il pareggio? E’ come se, con quel gol, si fosse tolto di dosso i problema: il fattore psicologico conta“.