ADL è tornato a vedere il Napoli allo stadio: in trasferta mancava da un po’

IL RITORNO IN TRASFERTA

Il presidente era presente ieri sera al Mapei Stadium per la sfida contro il Sassuolo di De Zerbi. Si è rivisto in trasferta dopo un bel po’ di tempo. L’ultima volta aveva assistito il 2 novembre all’Olimpico al match degli azzurri contro la Roma, una prova deludente chiusa con una sconfitta per 2-1. L’ultima trasferta in Champions League contro il Salisburgo il 23 ottobre in Austria, esattamente due mesi fa, partita vinta invece in maniera trionfale dal Napoli per 3-2. Poi il distacco dalla squadra dopo il rifiuto dei calciatori il 5 novembre di tornare in ritiro a Castel Volturno al termine del match di Champions League al San Paolo pareggiato 1-1 contro la formazione austriaca.

La sua assenza in campo esterno si è poi registrata anche in occasione dell’ultimo match del girone di Champions in Inghilterra contro il Liverpool. De Laurentiis era già tornato a vedere la squadra, dal suo ritorno dopo il viaggio di lavoro in America, in occasione delle ultime partite degli azzurri a Fuorigrotta ed era presente sia all’ultima di Ancelotti contro il Genk prima dell’esonero, che alla prima di Gattuso contro il Parma (il presidente e l’allenatore poi andarono insieme a cena).

Fonte: Il Mattino