Primi segnali di pace, il presidente De Laurentiis tende la mano

Un segnale forte di vicinanza alla squadra. De Laurentiis era a bordo campo durante il riscaldamento degli azzurri. Si è fermato a parlare con il ds azzurro Giuntoli e con quello del Sassuolo, Carnevali. Poi ha assistito alla partita dalla tribuna e finalmente ha potuto gioire dopo una lunga serie di risultati negativi in campionato.

IN RITIRO CON LA SQUADRA

De Laurentiis ha viaggiato sabato in treno con gli azzurri verso Reggio Emilia e soggiornato nello stesso albergo della squadra dove ha trascorso ieri le ore di vigilia per far sentire tutto il suo sostegno ai calciatori in un momento particolarmente delicato. Un altro messaggio del presidente per rasserenare l’ambiente dopo quelli mandati agli azzurri durante la cena di Natale martedì scorso a Villa D’Angelo. Operazione distensione partita già da una settimana e che procede e vede in tal senso muoversi di pari passo la società e il tecnico Gattuso che nella conferenza stampa di sabato a Castel Volturno ha chiarito che più avanti potrà anche essere rimessa sul tavolo e risolta la questione relativa alle multe. La presenza del presidente in ritiro, insieme a quella del direttore sportivo Giuntoli, sarà servita anche per fare un briefing di mercato.

Fonte: Il Mattino