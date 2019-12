CALCIO FEMMINILE – Tavagnacco-Juventus si giocherà a Trieste

Il Tavagnacco torna in uno stadio con migliaia di posti a sedere per dare la massima visibilità al calcio femminile. Negli anni passati la super sfida tra le friulane e la Juventus si era giocata allo stadio Friuli, casa dell’Udinese calcio. Quest’anno, invece, la partita, in programma domenica 12 gennaio alle 12.30, si disputerà allo stadio Rocco di Trieste.

Sarà l’occasione per portare il calcio in rosa di serie A nel capoluogo giuliano, “testando” l’interesse che i tifosi hanno per il movimento femminile. Una partita che sarà speciale per una delle ex gialloblu in campo, Sara Gama, oggi capitano della Juventus, nata proprio a Trieste.

La partita tra Tavagnacco e Juventus sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Per chi però non vorrà perdersi lo spettacolo dal vivo sugli spalti del Rocco, è già possibile acquistare i tagliandi on line (il giorno della partita, inoltre, saranno aperti i botteghini direttamente allo stadio).

Prezzi popolari per riempire la Tribuna Colaussi: 5 euro per gli adulti, 2 euro per gli under 12. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma https://www.diyticket.it/ pagando con carta di credito e prepagata (con i diritti di prevendita). I tagliandi si possono anche prenotare online o allo 06-0406 ed essere pagati in contanti nei punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole).

La Redazione