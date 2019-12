SKY – Gattuso: “Siamo malati, ma bisogna ripartire dalla qualità”

Al termine della partita vittoriosa con il Sassuolo, Rino Gattuso allenatore del Napoli, interviene ai microfoni Sky: “Siamo malati, lo sappiamo, non vincevamo da due mesi, ma oggi nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria. C’è ancora tanto da fare. D’altra parte in dieci giorni non si possono fare miracoli. Questa squadra ha tantissima qualità, deve tornare a divertirsi giocando. Ruiz non è un vertice basso, per farlo giocare lì deve avere una squadra che lo supporti, e adesso non si riesce a farlo perchè manca l’equilibrio. Bisogna muoversi, lavorando di catena, in quella posizione ci manca qualcosa, ma dobbiamo sopperire insieme. Questi giocatori hanno scritto pagine importanti, ora stanno vivendo un qualcosa che non hanno mai vissuto, ma per giocare questo tipo di calcio bisogna giocare sulle gambe. Barcellona? Ma no! Se ci penso adesso mi vengono i capelli bianchi…Sì, è vero, io cerco il contatto fisico con i miei giocatori, perchè voglio entragli dentro. A qualcuno sicuramente non piacerò che gli si urli contro e che si stia sempre sul pezzo, ma io questo lavoro lo so fare solo così”