Leonardo ha messo nel mirino un calciatore del Milan

Il Milan ha subito una delle sue peggiori umiliazioni in Serie A. Il Diavolo ha assistito ad una sonora lezione di calcio da parte dei ragazzi terribili del Gasp. Il 5-0 rifilato dai bergamaschi ai rossoneri brucia e brucerà chissà per quanto tempo. Sul banco degli imputati la dirigenza e i calciatori, a breve riaprirà il calciomercato e il Milan deve provare a dare un senso alla stagione. Secondo un’indiscrezione di Sky Sport il primo a dover lasciare Milanello dovrebbe essere Paquetà. Il PSG di Leonardo, colui che lo portò a Milano, lo vorrebbe a Parigi. Per l’ex Flamengo si parla di una cifra vicina ai 40 milioni di euro, cifra che i transalpini potrebbero mettere sul piatto oppure abbassare inserendo una contropartita tecnica. La trattativa sembra avviata col classe ’97 che ormai sembra un separato in casa Milan.