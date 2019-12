SKY – De Zerbi: “Non riusciamo a fare lo step successivo”

Al termine della gara, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, interviene ai microfoni Sky per il consueto commento alla gara: “Dispiace, ma noi proprio non riusciamo a fare quello step in più che deve fare una squadra che deve chiudere prima la gara, come oggi doveva accadere nel primo tempo. Vincere o non vincere, pareggiare o perdere, è questo che fa la differenza, che sposta…Se ciò non accade è inutile fare questo lavoro, lo scopo è il risultato, non si lavora per le belle prestazioni e per non portare a casa niente. In più, il Napoli resta una grande squadra, mentre noi siamo il Sassuolo, e contro il Napoli non è facile vincere, occorre la partita quasi perfetta. Nel primo tempo l’avevamo fatta, senza subire niente. Non ci si può attaccare alla sfortuna”