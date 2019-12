SERIE A – Sassuolo-Napoli 1-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli contro il Sassuolo cerca il successo per ritrovarsi dopo oltre due mesi, ma l’inizio non è dei migliori. I padroni di casa vanno vicini con Locatelli di testa, salva Mario Rui sulla linea. Gli azzurri non riescono a reagire e subiscono il vantaggio, male il portoghese e Meret e Traore segna da pochi passi. La partita resta a favore dei nero-verdi che sprecano il raddoppio sempre con il classe 2000 ex Empoli. Nel secondo tempo i partenopei entrano con un altro piglio e vanno al pareggio con Allan che sfrutta il velo di Milik e palla in rete. Il Napoli cambia atteggiamento e va più volte vicino al raddoppio. Callejon due volte, tra parate di Pegolo e traversa. Mertens di testa e con Zielinski. Sembra terminare così ma Elmas di testa regala il successo su azione da calcio d’angolo. Ecco le pagelle della squadra di Gattuso al “Mapei Stadium”.

Meret 6 – Se il Napoli è rimasto in vita contro il Sassuolo, lo deve al suo portiere che ha compiuto la parata su Traore, come ad inizio sfida contro Duncan. Poteva fare meglio sul gol dei padroni di casa, ma bene anche stasera.

Di Lorenzo 6,5 – Come disse Carlo Ancelotti l’ex Empoli può ricoprire più ruoli e anche stasera lo ha confermato. Da centrale ha dominato su Caputo ed è sua la sponda del gol di Elmas.

Allan 7 – Il mediano brasiliano quando entra in partita, è dura per gli avversari. Nella prima frazione aveva cercato di tenere botta, poi sale in cattedra e segna una rete da centravanti. Bene anche dopo la rete, insomma un vero mastino.

Zielinski 7 – Il centrocampista polacco lo aveva detto nell’intervista, nel centrocampo a tre si trova a pennello e nel secondo tempo si è visto tutto il repertorio. Suo l’assist per il gol di Allan, poi tocca palloni per i compagni e sfiora la rete nel finale. La sua miglior partita della stagione.

Elmas 6,5 – Il macedone entra a gara in corso e lo fa bene a livello psicologico. Corre come sempre e si fa vedere in avanti. Suo il gol che decide la sfida contro il Sassuolo.

Callejon 6,5 – Il primo tempo dello spagnolo è stato davvero poco determinato, anzi statico, ad eccezione di un cross dalla destra. Nella ripresa entra con un altro piglio e inizia a scambiare con i compagni. Sfortunato per ben due volte, prima trova Pegolo e poi coglie la traversa. Può fare di più, ma è già un passo in avanti.

Insigne 6,5 – Il capitano, come per Callejon, non gioca un primo tempo da ricordare, anzi davvero poco determinato. Nella ripresa il numero 24 gioca con molta semplicità e sforna assist ai compagni. Gli manca il gol ma decisamente meglio.

Milik 6,5 – Il bomber polacco ormai è il cardine della manovra. Dalle sue giocate, i veli e la tecnica si vede la continuità del giocatore che con Gattuso è sempre più al centro della manovra.

Mario Rui 5 – Il terzino portoghese inizia bene la partita con il salvataggio sulla linea, poi soffre le incursioni del Sassuolo. Male sul gol di Traorè e ad inizio ripresa su Muldur. Meglio nel finale dove spinge, però certo una partita non positiva.

Fabian Ruiz 5 – L’ex del Betis Siviglia stasera gioca nel ruolo di regista, ma non riesce a ritrovarsi nel Napoli. Male anche in fase difensiva e Gattuso è costretto a toglierlo dal campo.

A cura di Alessandro Sacco