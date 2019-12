Serie B: Il Pordenone batte l’Ascoli e continua a sognare

Domenica 21 dicembre ore 21:00

Pordenone-Ascoli 2-1 Burrai (P) 33′, Strizzolo (P) 37′ Cavion (A) 90′

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio, Vogliacco, Bassoli, Barison, De Agostini, Burrai, Zammarini (Misuraca 82′), Pogeba, Chiaretti (Gavazza 57′), Strizzolo (Candellona 70′), Ciurria. A disposizione: Bindi, Ronco, Stefani, Semenzato, Almici, Zanon, Misuraca, Gavazzi, Mazzocco, Monachello, Candellone. Allenatore: Tesser.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Padoin, Brosco, Gravillon, D’Elia, Troiano, Brlek (Da Cruz 50′), Cavion, Ninkovic (Chajia 74′), Ardemagni (Beretta 79′), Scamacca. A disposizione: Lanni, Novi, Laverone, Valentini, Gerbo, Da Cruz, Piccinocchi, Petrucci, Beretta, Chajia, Rosseti. Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Sozza.

Ammoniti: Gravillon (A) 11′, Bassoli (P) 22′, Ninkovic (A) 24′, Pogeba (P) 58′, Brosco (A) 75′, De Agostini (P) 85′.

Espulsi: Ninkovic (A) 74′.

Note: recupero p.t., recupero s.t. 6′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 4′ col colpo di testa di Brosco sugli sviluppi di un corner battuto da Ninkovic sul quale Di Gregorio si fa trovare pronto. Al 15′ Zammarini vince un rimpallo e lascia partire un tiro-cross molto insidioso che Brosco allontana sulla linea. I padroni di casa provano ad alzare il ritmo e al 33′ Burrai sblocca il punteggio con un destro a giro imparabile che si insacca all’incrocio dei palo. Passano 4 minuti e sul perfetto cross di Ciurria la sfera arriva a Strizzolo che di testa sigla il 2-0 che chiude i primi 45 minuti.



Secondo tempo. Nella ripresa Strizzolo prova a mettersi in proprio e crossa in area per Pogeba che dall’interno dell’area piccola manca l’impatto con la sfera di un soffio. Al 68′ Ninkovic entra in area e cade dopo un contrasto con De Agostini ma l’arbitro lascia giocare tra le proteste dei bianconeri. Al 74′ Ninkovic dopo essere stato sostituito rivolge al direttore di gara un’espressione offensiva e riceve il rosso lasciando così la panchina ascolana. All’88’ Scamacca calcia col destro dal vertice dell’area chiamando Di Gregorio all’intervento. Nel finale l’Ascoli riapre il match con la diagonale di Cavion ma al triplice fischio la squadra di casa conquista i 3 punti.

Classifica provvisoria

Benevento 40-Pordenone 31-Frosinone 26-Perugia 26-Cittadella 26-Crotone 25-Chievo 25-Entella 25-Ascoli 24-Pisa 23-Salernitana 23-Pescara 22-Empoli 22-Spezia 20*-Cremonese 20*-Juve Stabia 20-Venezia 19-Cosenza 17-Trapani 14-Livorno 11

*Una gara da recuperare