Sassuolo/Napoli (Grafico) Centrocampo “robusto” per De Zerbi, Callejon favorito su Lozano

Questa sera al “Mapei Stadium” il Sassuolo sfiderà il Napoli, fischio d’inizio alle ore 20,45, gara che si preannuncia interessante. Il tecnico dei neroverdi De Zerbi, come riporta il CdS, schiererà un centrocampo robusto con Obiang, Duncan nel mezzo e Locatelli al posto di Djuricic. In campo Berardi, nonostante che non sia al meglio, mentre in attacco Cicco Caputo. Per Gattuso invece un solo dubbio e riguarda l’esterno destro d’attacco con Callejon in leggero vantaggio su Lozano.

La Redazione