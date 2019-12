Il Roma – A. Sacco: “Sfida contro la Sampdoria per il Napoli di Baronio”

GENOVA – Oggi alle ore 10,00, presso il “Centro Sportivo di Bogliasco”, i padroni di casa della Sampdoria affronteranno il Napoli in una sfida valevole per la salvezza. I blucerchiati hanno vinto l’importante derby della Lanterna contro il Genoa con il rigore decisivo di Yaye Mpie. I blucerchiati hanno tre punti in più rispetto agli azzurrini, compagine che hanno dimostrato di andare a fase alterna, anche se hanno elementi in grado di fare la differenza come gli attaccanti Prelec e Bahouli sulla trequarti. Il centrocampo sarà a tre con Siatounis a fare da regista. La difesa ha il gigante Veips che spesso si spinge in avanti sulle palle inattive. Lo scorso anno i partenopei vinsero per 1-2 con la reti di Palmieri e Gaetano, un successo sarebbe importante per i ragazzi di Baronio, per riscattare le sconfitte contro la Lazio in campionato e la Roma in Coppa Italia, bissando così il successo in Liguria contro il Genoa.

PARTITE PRIMAVERA 1

Sassuolo-Chievo Verona 1-1

Lazio-Fiorentina 2-1

Pescara-Torino 0-3

Atalanta-Inter 2-1

Cagliari-Roma 1-5

Empoli-Genoa 1-1

Juventus-Bologna 3-2

Sampdoria-Napoli domenica ore 10,00

Classifica Primavera 1 – Atalanta 37, Cagliari 28, Inter e Roma 23, Genoa e Juventus 21, Empoli 17, Torino e Lazio 16, Bologna 15, Fiorentina 14, Sassuolo 13, Sampdoria 12, Pescara 11, Chievo Verona 10, Napoli 9

Alessandro Sacco