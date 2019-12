Lutto in casa “Portici calcio” per il decesso di un giovanissimo addetto stampa

Il Portici conquista tre punti preziosi nel giorno più triste. Quello che inizia con la peggiore delle notizie: la morte di Luca Alvieri, ventunenne addetto stampa dei biancazzurri, scesi in campo ancora sotto choc per la ferale notizia ricevuta. “Grazie Luca per tutto il tuo lavoro svolto con passione e dedizione – si legge sulla pagina facebook del Portici – hai lottato per anni con dignità senza mai lamentarti e da te abbiamo tanto da imparare. Nulla per noi sarà più come prima”. Fonte: Il Mattino