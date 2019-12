Mertens e Callejon riflettono: La Cina tenta i due calciatori

MERTENS E CALLEJON

I rinnovi di Mertens e Callejon rappresentano la priorità visto che sono a scadenza a giugno 2020 e da gennaio potrebbero liberarsi a parametro zero. Offerti altri due anni di contratto (scadenza 2022) a tutti e due alle stesse cifre attuali (con bonus): 4 milioni la proposta al belga, 3 allo spagnolo. Discorso riacceso nei giorni scorsi con Dries (che però vorrebbe un triennale), più complicato invece quello per lo spagnolo con le parti che continuano a essere distanti. Tutti e due ci stanno riflettendo tenendo presente anche quelle che sono le altre offerte: Mertens non è tentato dall’avventura in Cina e preferirebbe proseguire a Napoli o comunque restare in un campionato europeo competitivo. In Bundesliga è seguito da Borussia Dortmund e Bayern, in Premier può muoversi l’Arsenal. La sua clausola rescissoria è valida solo per l’estero e ora è di 10 milioni. Per Callejon invece l’ipotesi Cina potrebbe essere considerata più allettante. Tutte e due le partite sono ancora aperte, difficile fare previsioni anche per le eventuali firme c’è ancora da lavorare.

Fonte: Il Mattino