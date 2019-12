Giovanni “Prezzemolo” Di Lorenzo: Buono per tutte le minestre!

ALLA CASSA…

Un traguardo non da poco (giocatore con più minuti giocati fino ad ora in stagione) per l’ex Empoli, da considerare perciò una scommessa già vinta a tutti gli effetti. Valutazione peraltro arricchita dal (piuttosto spesso) velo di scetticismo col quale era stato accolto ai primi di giugno, come capita quando ci si sofferma esclusivamente sulla cifra d’acquisto (i “soli” otto milioni più uno di bonus per l’acquisizione del cartellino). Ma, oltre a quei numeri che pure sono densi di significato, c’è concretamente molto di più. C’è che il buon Giovanni continua a strabiliare da qualsivoglia angolazione. C’è che, pur venendo spostato di continuo in varie zone del campo. Come quel prezzemolo buono per tutte le minestre, il suo rendimento non deflette mai.

Fonte: CdS