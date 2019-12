Dopo il tunnel c’è la luce per Ghoulam, ecco che ritorna in campo

Ancora un pizzico di pazienza: è quanto servirà a Faouzi Ghoulam prima di salutare definitivamente, come sperano lui e il club, il tremendo 2019 vissuto tra grandi speranze e grandissime delusioni. Il mancino d’Algeria ha perso prima il Napoli e poi la Nazionale, ma gradualmente sta tornando: ora è pronto, anzi è reduce da una settimana di splendido lavoro in gruppo, però d’accordo con Gattuso ha preferito non forzare il rientro in virtù dei grandi carichi e ha dato appuntamento a tutti al 6 gennaio 2020. Giorno della prima del nuovo anno, in programma al San Paolo con l’Inter. Ghoulam non convocato per il Sassuolo, d’accordo, però guarito e ormai carico: la sua ultima partita risale alla trasferta con il Toro del 6 ottobre, 77 giorni fa, e da quel momento soltanto problemi: prima l’esclusione dalla lista per la trasferta di Champions con il Salisburgo decisa da Ancelotti per motivi tecnici, e poi l’infortunio muscolare alla vigilia dell’Atalanta. Il peggio è passato: evviva il 2020.

La Redazione