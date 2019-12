MERCATO CENTROCAMPO- Ottime referenze per Lobotka

Il mercato invernale non sempre è una vetrina dove il Napoli opera con grande continuità, ad eccezione del periodo Benitez-Bigon, ma questa sessione Giuntoli dovrà ottenere il massimo. Secondo il Corriere dello Sport, sarà a centrocampo il reparto per completare al meglio la rosa. Dopo l’arrivo in panchina all’Arsenal di Arteta, la cessione di Torreira sarà ancora più complessa e quindi il club azzurro dovrà muoversi verso altri lidi. Uno su tutti è Lobotka del Celta Vigo. Il mediano slovacco ritorna alla ribalta in casa partenopea e le referenze nei suoi confronti sono più che positive. Si aspetta solo se ci sarà l’affondo definitivo.

La Redazione