E’ freddino il richiamo del Mapei, pochini i tifosi azzurri che saranno allo stadio

In passato la trasferta di Reggio Emilia aveva smosso e non poco la passione dei tifosi del Napoli a seguire la squadra nella sfida del “Mapei Stadium”, non questa volta. Come riporta il Corriere dello Sport, sui 4 mila biglietti a disposizione, in tutto saranno appena mille. Il momento in campionato degli azzurri, il prezzo del settore ospiti e infine i giorni che separano dal Natale, porteranno davvero poca gente a tifare la squadra di Gattuso. Spetterà al Napoli riportare la passione e per farlo servirà un successo.

La Redazione