Calciomercato Napoli – Amrabat sempre più vicino al Napoli, ma solo a giugno

Sofyan Amrabat, classe 1996, centrocampista in prestito al Verona, è il primo obiettivo del Napoli. Il 23enne marocchino è approdato in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro dal Bruges, club con il quale ha anche giocato una gara ufficiale, motivo per cui arriverebbe in azzurro solo in estate. Per il momento non c’è nulla di ufficiale ma il destino di Amrabat sembra in procinto di legarsi proprio al Napoli. Lo stesso centrocampista del Verona ha parlato del suo futuro ai microfoni di ‘Fox Sports Olanda’ ammettendo: “Di solito cerco di concentrarmi solo sul giocare e distanziarmi da tutto ma da quanto ho letto è quasi fatta per il mio passaggio al Napoli. Ora voglio stare in vacanza con la mia famiglia ma presto prenderò la mia decisione”. Cm.it