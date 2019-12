CdS – Napoli, Torreira passo indietro, ma resta l’alternativa Lobotka

Lucas Torreira è il primo obiettivo per il centrocampo del Napoli, già a gennaio. L’uruguaiano sembrava non rientrare nei piani dell’Arsenal, ma con l’arrivo di Arteta sulla panchina inglese le cose sono cambiate. Già da cinque gare consecutive Torreira è titolare, forte della fiducia del nuovo tecnico.Ed è questo il motivo per cui probabilmente il Napoli dovrà fare un passo indietro. In alternativa però resta sempre Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo, seguito da Giuntoli già dalla scorsa stagione. CdS