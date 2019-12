Liga: Bene Siviglia e Villarreal, pareggio invece allo Zorrilla

Sabato 21 dicembre ore 13:00

Mallorca-Siviglia 0-2 D. Carlos (S) 20′, Banega (S) rig. 63′

Ore 18:30

Villarreal-Getafe 1-0 M. Gomez (V) 52′

Ore 21:00

Valladolid-Valencia 1-1 Guardiola (VALL) 83′, Vallejo (VALE) 94′

Mallorca-Siviglia. La prima occasione arriva al 4′ col tiro dal limite di Lago Junior largo di pochissimo. Al 20′ si sblocca il punteggio col perfetto colpo di testa di Diego Carlos sul perfetto cross di Banega. Nel finale id tempo il Mallorca riesce a pareggiare i conti ma il direttore di gara annulla la rete per offside con l’ausilio del VAR così si va a riposo sull’1-0 siviglista. Nella ripresa il Siviglia riesce a raddoppiare le marcature col calcio di rigore trasformato dallo specialista Banega. Col passare dei minuti non arriva la reazione dei padroni di casa così al triplice fischio gli ospiti conquistano i 3 punti.

Villarreal-Getafe. La prima occasione arriva al 7′ col tentativo di Chukwueze dal limite alto di pochissimo, al 21′ Trigueros si libera in area e calcia a giro sfiorando la traversa. Nel finale di tempo Moi Gomez cerca il goal per il Sottomarino Giallo ma il suo tentativo si spegne sul fondo così si va a riposo sullo 0-0. Nei secondi 45 minuti Moi Gomez si fionda su una respinta corta di Soria e da due passi sblocca il punteggio. Al 60′ Cabrera ci prova di testa all’altezza del dischetto del rigore mancando di un soffio lo specchio. Al 75′ Ekambi dal limite dell’area cerca l’angolino ma il pallone termina a lato di un niente. Nel finale non arriva la reazione del Getafe così al triplice fischio il Submarino Amarillo si aggiudica la sfida.

Valladolid-Valencia. La prima occasione arriva al 5′ col tiro di Toni Villa a lato di poco dopo un diagonale dal limite. Al 19′ Unal controlla la sfera e calcia a giro dai 20 metri ma Domenech in volo respinge in calcio d’angolo. Al 32′ Sandro Ramirez calcia direttamente su punizione mancando il bersaglio di un niente, al 38′ Rodrigo svetta più in alto di tutti e di testa all’altezza del dischetto del rigore manda a lato di pochissimo così sii va a riposo ancora fermi sullo 0-0. Nella ripresa Javi Moyano cerca la soluzione al volo sfiorando la traversa a portiere battuto, al 73′ Oscar Plano riceve palla in area e calcia cercando l’angolino ma Domenech si dimostra provvidenziale. All’83’ arriva il vantaggio del Valladolid con la perfetta punizione calciata da Sergio Guardiola, la replica valenciana arriva al 94′ col pareggio siglato da Vallejo che sfrutta l’assist di Ferran Torres per chiudere la contesa in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Barcellona 39-Real Madrid 36-Siviglia 34-Getafe 30-Atletico Madrid 29-Real Sociedad 28-Valencia 28-Athletic Bilbao 27-Villarreal 25-Granada 24-Osasuna 23-Levante 23-Betis 23-Valladolid 20–Alavés 19–Eibar 19-Mallorca 15-Celta Vigo 14-Leganés 10-Espanyol 10