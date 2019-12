Serie A – Torino-SPAL 1-2: Petagna regala i 3 punti a Semplici

Sabato 21 dicembre ore 20:45

Torino-SPAL 1-2 Rincon (T) 4′, Strefezza (S) 42′, Petagna (S) 81′

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Aina, Lukic (Zaza 77′), Rincon, Ansaldi (Laxalt 44′), Verdi, Berenguer (Meité 62′), Belotti. A disposizione: Rosati, Ujkani, Djidji, De Silvestri, Bonifazi, Laxalt, Meité, Zaza, Millico. Allenatore: Mazzarri.

SPAL (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Tomovic, Strefezza, Missiroli, Valoti (Murgia 68′), Kurtic (Valdifiori 74′), Igor, Paloschi (Di Francesco 84′), Petagna. A disposizione: Letica, Thiam, Mastrilli, Felipe, Cannistrà, Salamon, Murgia, Tunjov, Valdifiori, Floccari, Di Francesco, Moncini. Allenatore: Semplici.

Arbitro: Fabbri.

Ammoniti: Ansaldi (T) 24′, Bremer (T) 41′, Mazzarri (T) 42′, Sirigu (T) 44′, Semplici (S) 60′, Valoti (S) 63′, Igor (S) 68′, Missiroli (S) 71′, Petagna (S) 82′.

Espulsi: Bremer (T) 55′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. Passano appena 4 minuti e Rinco sblocca il punteggio con un missile strepitoso che trafigge il portiere spallino. Al 15′ il Gallo Belotti cerca il raddoppio con un tiro di prima intenzione ma Berisha respinge in corner. Al 20′ arriva la replica biancazzurra con la sassata di Strefezza respinta in angolo dall’ottimo Sirigu in tuffo. Passano 2 minuti e Paloschi spreca clamorosamente da due passi il pareggio sul cross proprio di Strefezza. Al 32′ Belotti riceve da Rincon e calcia ma Bericha si supera anche in questa circostanza, passano 2 minuti e questa volta tocca a Bremer impegnare il portiere ospite con una deviazione sottoporta disinnescata splendidamente. Nel finale di tempo arriva il pareggio spallino di Strefrezza che sul cross di Cionek lascia partire un diagonale che chiude i primi 45 minuti sull’1-1.



Secondo tempo. Nella ripresa Belotti serve Berenguer che in equilibrio precario cerca il goal trovando Berisha reattivo. Al 55′ Bremer riceve il secondo giallo lasciando il Toro in inferiorità numerica. Al 58′ Petagna stoppa la palla e con una rapida girata sfiora il palo a portiere battuto, al 72′ Rincon crossa per Izzo che da distanza ravvicinata spreca tutto mancando l’impatto col pallone. All’81’ Andrea Petagna con una precisa incornata sul cross di Valdifiori ribalta la sfida in favore dei biancazzurri. Nel finale di gara non arriva il pareggio granata così i ragazzi di Semplici conquistano la vittoria abbandonando l’ultimo posto.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Inter 42–Juventus 42-Lazio 36-Roma 35–Cagliari 29-Atalanta 28-Parma 24-Napoli 21-Milan 21-Torino 21-Sassuolo 19-Bologna 19-Verona 19-Udinese 18–Fiorentina 17-Lecce 15-Sampdoria 15-Brescia 13-SPAL 12-Genoa 11