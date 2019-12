La crisi del Bayern in Bundesliga: I bavaresi cercano la risalita

Voliamo in Germania dove anche il Bayern Monaco vive una stagione di assestamento: dovrebbe dominare visto che la rosa vale 910 milioni di euro, ma è solo terza (e due gare fa era settima) in un torneo guidato dal Lipsia e dal Borussia Moenchengladbach (che, per intenderci, vale un terzo dei bavaresi: poco più di 300 milioni). Normale che Kovac abbia pagato con il posto in panchina (ora c’è Flick ma senza entusiasmo).

Fonte: Il Mattino