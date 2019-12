Le attese – Alex Meret non aspetta solo il Barcellona

Il Barcellona, ma prima dei catalani (martedì 25 febbraio l’andata del San Paolo), ce ne saranno altre 10 di campionato, cominciando dopodomani dal Sassuolo, ultimo atto prima dello stop natalizio. Al Mapei Stadium, il Meret che non finisce mai di stupire, quello dal rendimento assicurato, tornerà fra i pali azzurri lì, dove diventerà realisticamente sempre più difficile scalzarlo. Continuerà frattanto ad imparare e migliorare, poiché c’è un altro traguardo a cui tiene particolarmente ed è quello rappresentato dalla nazionale. Non ha fatto mistero che sogna di far parte, con l’altro azzurro, della spedizione per Euro 2020. Mancini, si sa, continua a tenerlo in gran considerazione (esordio di 13 minuti con l’Armenia) e toccherà perciò ad Alex “obbligarlo” alla scelta favorevole.

Fonte: CdS