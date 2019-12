F. De Luca: “La multa? Va bene ma abbassando la percentuale”

Nel corso della trasmissione di Tv Luna “Globuli Azzurri” condotta da Samuele Ciambriello, è intervenuto il capo dei servizi sportivi de “il Mattino” Francesco De Luca sul momento del Napoli e sulla situazione dell’ammutinamento.

De Luca ha toccato la questione ritiro mancato e la questione multe che è ancora una partita aperta.

“Nelle richieste di multa del Napoli ai calciatori, da ciò che so, è chiarito il punto relativo alla comunicazione. La richiesta data via radio non è esattamente così. Io credo ci sia tanto da chiarire e De Laurentiis potrebbe rivedere le sanzioni abbassando la percentuale rendendola simbolica. Dare un colpo di spugna sarebbe sbagliato: ci sono dei dipendenti che hanno sbagliato e vanno sanzionati”.

Serve una serenità o cambio tattico, chiede Ciambriello. Anche col 4-3-3 la situazione pare non essere cambiata.

“Le posizioni di contrapposizione tra squadra e società sulle multe non si risolva con una cena e con un abbraccio. E’ una situazione ancora aperta così come lo è la vertenza sui tesserati relativa allo scorso 5 novembre. Le parole di Gattuso e De Laurentiis certamente rasserenano e si sono resi conto delle difficoltà. Bisogna risolvere tutto con le vittorie, conta solo il risultato. Il Napoli è in difficoltà e sbaglia le cose più elementari sotto porta. Proprio su questo deve lavorare Gattuso e il fattore psicologico ed emotivo sta pesando tanto. Nel 1992 venne esonerato Ranieri perché era terzultimo nonostante la presenza di eccellenti giocatori. Ci volle molto per risollevare il Napoli. Diamo tempo a Gattuso”.

E’ Natale, forse Gattuso ritorna all’albero di Natale? Chiede Ciambriello.

“Gattuso ha una carriera freschissima e non ha cambiato tanto rispetto ad Ancelotti. Vediamo col Sassuolo cosa accade.

