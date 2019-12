Ciccio Graziani,ex calciatore, ed ora opinionista tv commenta la scelta di Ancelotti di andare all’Everton:

“Sicuramente l’esonero non l’ha digerito e vuole rimettersi subito in gioco.Ha un trascorso positivo in Inghilterra e adesso ha colto al volo la proposta dell’Everton.E’ una bella sfida quella che lo attende ,ma nella sua testa c’è quello di vincere e di conseguenza far diventare una big inglese l’Everton”.