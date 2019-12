Le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, sulla crescita di Di Lorenzo: “Sono molto contento per lui. Cresce ogni giorno e sta conquistando ruoli importanti. Fino ad un paio di anni fa giocava in C con il Matera. Mentre adesso è titolare in Champions contro il Liverpool. Lui è l’esempio dell’atleta che ha fame e vuole diventare sempre più forte“.