MERCATO – In entrata per il terzino sinistro c’è Riccardo Rodriguez, ma si pensa anche alle cessioni

Un ruolo per il quale il Napoli continua a seguire con attenzione è quello del terzino sinistro e l’ultima idea è quella di Riccardo Rodriguez. Il mancino svizzero lo conosce molto bene mister Gattuso, visto che lo ha allenato in un anno e mezzo al Milan ed era un titolare inamovibile. Quest’anno l’elevetico ha giocato appena 4 gare, vista l’esplosione di Theo Hernandez. Ovviamente si guarda anche al mercato in uscita e in modo particolare due in cerca di rilancio. Il terzino Hysaj, quasi mai impiegato, se non appunto come terzino sinistro e Younes, solo una volta titolare, poi impiegato a gara in corso.

La Redazione