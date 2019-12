Il Roma – A. Sacco: “Il Napoli di Baronio esce agli ottavi di finale di Coppa Italia”

ROMA–NAPOLI 4-1

ROMA (4-3-3) – Zamarion; Ndiaye (68’ Buttaro), Trasciani (C), Bianda (84’ Plesierowicz), Semeraro, Riccardi, Chierico (62’ Darboe), Sdaigui, Providence (62’ Tripi), Estrella (68’ Tall), D’Orazio A disp. Boer, Plesnierowicz, Buttardo, Tripi, Darboe, Silipo, Bamba, Zalewski, Tall, Milanese, Besujen, Agostinelli All. De Rossi A.

NAPOLI (4-2-3-1) – Daniele (69’ Idasiak); Potenza, Zanon, Esposito A., Senese, D’Onofrio, Vrikkis (64’ Vianni), Virgilio, Cioffi, D’Amato (72’ Marrazzo), Zedadka (72’ Cavallo) A disp. Idasiak, Costanzo, Labriola, Marrazzo, Cavallo, D’Agostino, Vianni, Palmieri All. Baronio

Arbitro: Federico Longo di Rimini: Ass1: Della Croce; Ass2: Tiziana Trasciatti

Marcatori: 12’ Cioffi (N); 37’ Estrella (R); 52’ Sdaigui (R); 66’ D’Orazio (R); 82’ Sdaigui (R)

Note: Ammonito: Senese (N); Chierico, Ndiaye (R); Recupero: 1’ p.t.; 4’ s.t.

ROMA – Inizio di gara dove i giallorossi spingono in avanti con Riccardi sulla destra per D’Orazio, dove quest’ultimo però non riesce a calciare. Al primo affondo il Napoli passa, sponda di Zedaka che di testa passa a Ciioffi che supera un non perfetto Zamarion. I giallorossi però cercano subito il pareggio e va ad un passo con Riccardi che calcio da dentro l’area, palla che esce fuori di un soffio. Cioffi cerca il bis su calcio da fermo, ma sorvola la traversa. La Roma pareggia con Estrella che sfrutta la respinta corta di Daniele che aveva respinto il traversone di D’Orazio. I padroni di casa spingono e vanno ad un passo dal vantaggio con Riccardi che calcia, palla fuori di un soffio. Inizio di ripresa dove il Napoli cerca il gol del nuovo vantaggio con Zedadka, il franco-algerino di testa manda di poco sul fondo. Su una ripartenza i giallorossi passano con Sdaigui, che supera in velocità Senese e batte Daniele. I ragazzi di De Rossi cercano di spingere sull’acceleratore e sfiora la terza rete con Estrella, palla fuori di un soffio. Il gol della Roma arriva sul tiro-cross di D’Orazio che soprende Daniele, il portiere azzurro esce per la botta presa sul palo. Entra Idasiak che compie due ottimi interventi su Sdaigui e sul cross di Riccardi. I giallorossi realizzano la quarta rete con Sdaigui che segna a porta vuota di testa su assist di Riccardi. Il Napoli lascia la competizione nazionale ed ora affronterà in campionato a Bogliasco la Sampdoria.

PARTITE COPPA ITALIA PRIMAVERA

Torino-Milan 6-7 (d.c.r.)

Chievo Verona-Cremonese 1-2

Atalanta-Benevento 4-1

Cagliari-Hellas Verona 1-6

Roma-Napoli 4-1

Inter-Frosinone 1-2

Fiorentina-Genoa 3-1 (d.t.s.)

Juventus-Bologna 3-1

Alessandro Sacco