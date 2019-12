MERCATO CENTROCAMPO – Prosegue la caccia a Lucas Torreira

Il Napoli per il centrocampo di Gennaio ha le idee chiare e il nome sempre in cima alla lista è quello di Lucas Torreira dell’Arsenal. Il mediano uruguaiano, dopo aver fatto bene lo scorso anno, quest’anno non sempre è stato titolare, anzi è finito ai margini della squadra. I “gunners” probabilmente cambieranno la guida tecnica, il favorito è Arteta, e non è da escludere che possa essere tolto da mercato. Il club azzurro proporrebbe la formula del prestito con obbligo di riscatto, c’è da attendere la risposta della società londinese.

La Redazione