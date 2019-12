Serie A, Primo Tempo Brescia-Sassuolo: Neroverdi avanti

Mercoledì 18 dicembre ore 20:45

Brescia-Sassuolo 0-1 Traore (S) 25′

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju, Tonali, Bisoli, Romulo, Spalek, Torregrossa, Balotelli. A disposizione: Andrenacci, Martella, Magnani, Gastaldello, Mangraviti, Zmrhal, Viviani, Ndoj, Morosini, Matri, Donnarumma, Aye. Allenatore: Corini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo, Toljan, Santos, Romagna, Rogerio, Obiang, Locatelli, Traore, Boga, Berardi, Caputo. A disposizione: Turati, Ferrari, Kyriakopoulos, Peluso, Muldur, Tripaldelli, Bourabia, Mazzitelli, Djuricic, Magnanelli, Duncan, Raspadori. Allenatore: De Zerbi.

Arbitro: Chiffi.

Ammoniti: Toljan(S) 27′ , Rogerio (S) 29′, Obiang (S) 34′, Spalek (B) 45’+2′

Note: recupero p.t. 3′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 14′ col tiro dai 25 metri di Spalek ma Pegolo in tuffo blocca la sfera, al 20′ i neroverdi cercano il goal col tiro di Berardi sugli sviluppi di un angolo ma il pallone sorvola la traversa di poco. Passano 5 minuti e i ragazzi di De Zerbi sbloccano il punteggio con Traore che trafigge Alfonso sul suo palo sfruttando il perfetto suggerimento di Berardi, al 35′ Torregrossa cerca il pareggio con un colpo di testa a fil di palo ma Pegolo in volo respinge. Passano 5 minuti e Balotelli sfrutta un tiro-cross di Bisoli per segnare da due passi ma l’arbitro annulla per offside, nel finale di tempo Spalek lascia partire un missile dall’interno dell’area ma Marlon si oppone col corpo così i primi 45 minuti si chiudono con l’1-0 neroverde.