Marolda: “La sostituzione Allan-Mertens di Sabato me la sarei risparmiata!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Marolda, Corriere dello Sport: “Dalle informazioni che ho è stata una festa pre natalizia diversa di quella degli anni scorsi. Ieri era un po’ in tono dimesso, rispetto agli altri anni d’allegria, ma comunque un momento di avvicinamento, per stare insieme tutti quanti che fa comunque bene. Gattuso deve riuscire ad essere mediatore e ricucire lì dove non è riuscito Ancelotti, poi per il resto il richiamo all’unità è stato importante. Sia il presidente o l’ultimo dei collaboratori, devono capire che il bene del Napoli deve essere anteposto a problemi personali. Mercato di gennaio? Mi aspetto qualcosa di necessario. Manca uno o due mediani, degli incontristi. Ed è necessario anche un terzino sinistro, Ancelotti ha sbagliato a farne a meno. Così come ha sbagliato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Gattuso allenatore giusto per il ciclo del futuro? Domanda complicata. Intanto iniziamo da quello che è stato che dà la sicurezza di un uomo di carattere. Gattuso potrebbe sembrare agli occhi della classe “il supplente” che viene a sostituire il titolare della cattedra che non viene mai preso in considerazione, sbagliando. Quello che può fare in questo momento in attesa di innesti è non perdere. La sostituzione Allan-Mertens me la sarei risparmiata”.