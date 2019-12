Gattuso spiega al “video” gli errori commessi contro i ducali

Gli errori in Napoli/Parma sono stati parecchi e Gattuso li ha riesaminati con la squadra. Come si legge su le colonne de Il Corriere del Mezzogiorno il neo tecnico degli azzurri ha portato i calciatori in sala video proprio per rivedere la gara contro i ducali. Il tecnico ex Milan, dopo aver lavorato a livello tattico ieri nella sessione di allenamento in vista della gara contro il Sassuolo, ha poi analizzato ciò che non ha funzionato. Gattuso si sarebbe concentrato specialmente su due aspetti particolari. In primis la fase difensiva e poi l’uscita con la palla. L’allenatore si è focalizzato anche su alcuni dettagli. Per esempio, avrebbe fatto notare a Manolas una postura errata in alcune situazioni, così come a Mario Rui avrebbe spiegato l’errato scivolamento durante il secondo gol – purtroppo decisivo – del Parma.