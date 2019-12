Difesa azzurra – E’ Manolas il leader d’emergenza!

Manolas ai suoi compagni spiegherà che si può fare. Niente è già scontato in partenza, neanche una sfida al Barcellona. Carisma da leader, per il difensore greco, che non può non ricordare il Camp Nou, l’impresa della Roma e Suarez. A quest’ ultimo ha già ricordato mediante le dita i tre gol subiti…Manolas ha cambiato pelle, in estate s’è trasferito al Napoli, eppure il destino non ha perso le sue tracce e gli ha restituito il Barcellona. In Spagna lo ricordano bene, Manolas, citato dai principali quotidiani nel commento al sorteggio. Il San Paolo è, per i media catalani, lo stadio che fu di Maradona e ora di Fabian, obiettivo di mercato, e Manolas, l’incubo che ritorna ma stavolta indossando un’altra maglia. Storica la rete così come l’esultanza: Manolas non ci crede, corre sotto la tribuna, resta immobile, occhi spalancati sul mondo, il duro che si scioglie lentamente innamorandosi di quell’attimo fuggente. Domenica sarà leader della difesa che non avrà l’infortunato Koulibaly e neppure lo squalificato Maksimovic. Sta bene, il greco, tra i migliori anche col Parma. Sabato è uscito dal San Paolo sconsolato, chiedendosi: «Ma com’è possibile?» e ora si prepara a guidare un reparto del quale sta diventando riferimento prezioso. Sguardo sempre sul pallone e poi, quando capita, sui tifosi. Ma servirà un altro gol speciale.

IL Mattino