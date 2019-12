De Laurentiis tende la mano, ma è ancora lontana la Grande Pace!

Mano tesa, incoraggiamento e sostegno, questo sì, ma la pace definitiva tra Aurelio De Laurentiis e la squadra azzurra, di fatto, non c’è stata. Come si può leggere sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il Presidente non avrebbe intenzione di rinunciare alle multe inflitte dopo “l’ammutinamento post Salisburgo”. In particolare, il patron non volendo rinunciare ai 2,5 milioni di euro che il provvedimento dovrebbe generare, si rivolgerà comunque al Collegio Arbitrale, perché ritiene che il danno d’immagine alla società sia ormai noto e trasparente. Per questo, nonostante il clima indubbiamente meno teso, De Laurentiis non rinuncerà alla questione.