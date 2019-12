Affluenza San Paolo – 2019: un anno solare da dimenticare!

Dati che sembrano non poter essere relativi all’ impianto di Fuorigrotta, uno stadio che, storicamente, è sempre stato definito “dodicesimo”. Da un po’ di tempo non è più così, colpa delle Tv, degli stili di vita cambiati, forse di un minimo di lontananza tra squadra e tifosi e quest’anno chissà, anche di un rendimento non certo brillante, fatto sta che il 2019, come anno solare, rappresenta la peggiore annata dell’era De Laurentiis in termini di affluenza del tifo al San Paolo. La gara più vista è stata quella contro la Juventus (quasi 47.000 spettatori), ma molto spesso si è scesi sotto i 30.000 per gara. Il Napoli nel 2019 ha fatto peggio anche di Roma, Lazio e Fiorentina, piazzandosi al 7° posto in termini di affluenza allo stadio insieme al Bologna.

Fonte: Il Mattino